Nirvana Insurance Gaji

Gaji Nirvana Insurance berkisar dari $90,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $238,375 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nirvana Insurance . Terakhir diperbarui: 11/24/2025