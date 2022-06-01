Nintex Gaji

Gaji Nintex berkisar dari $52,380 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $199,000 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nintex . Terakhir diperbarui: 11/24/2025