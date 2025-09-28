Direktori Perusahaan
Nineleaps
Nineleaps Analis Data Gaji

Paket kompensasi Analis Data median in India di Nineleaps total ₹892K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nineleaps. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹892K
Level
-
Gaji Pokok
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di Nineleaps?

₹13.95M

Pengajuan Gaji Terbaru
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Nineleaps in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,554,706. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nineleaps untuk posisi Analis Data in India adalah ₹892,236.

