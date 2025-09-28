Direktori Perusahaan
Nihon Kohden America
Nihon Kohden America Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Nihon Kohden America berkisar dari $127K hingga $177K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nihon Kohden America. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$137K - $159K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$127K$137K$159K$177K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak data gajis di Nihon Kohden America untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

$160K

Apa saja tingkat karir di Nihon Kohden America?

The highest paying salary package reported for a Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at Nihon Kohden America in United States sits at a yearly total compensation of $177,310. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nihon Kohden America for the Manajer Rekayasa Perangkat Lunak role in United States is $126,650.

