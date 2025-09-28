Direktori Perusahaan
Nielsen
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Nielsen berkisar dari ₹1.72M per year untuk Software Engineer hingga ₹6.7M per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yeanan median in India total ₹2.27M.

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
(Entry Level)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
₹13.95M

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Nielsen?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Nielsen in India mencapai total kompensasi tahunan ₹6,699,892. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nielsen untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹2,270,206.

