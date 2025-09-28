Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Nielsen berkisar dari ₹1.72M per year untuk Software Engineer hingga ₹6.7M per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.27M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nielsen. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
