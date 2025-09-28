Direktori Perusahaan
Nielsen
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan

  • Semua Gaji Penjualan

Nielsen Penjualan Gaji

Paket kompensasi Penjualan median in United States di Nielsen total $140K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nielsen. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Paket Median
company icon
Nielsen
Account Manager
New York, NY
Total per tahun
$140K
Level
L3
Gaji Pokok
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Nielsen?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penjualan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Nielsen in United States mencapai total kompensasi tahunan $150,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Nielsen untuk posisi Penjualan in United States adalah $100,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Nielsen

Perusahaan Terkait

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya