Kompensasi Analis Bisnis in United States di Nielsen total $93.5K per year untuk Business Analyst. Paket kompensasi yearan median in United States total $65.5K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Nielsen. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***