Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di NICE berkisar dari $92.3K per year untuk Software Engineer hingga $218K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $128K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NICE. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
