Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di nference berkisar dari ₹2.18M per year untuk Software Engineer hingga ₹5.55M per year untuk Staff Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.94M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total nference. Terakhir diperbarui: 9/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru