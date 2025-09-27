Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di NextRoll berkisar dari $155K per year untuk EIC2 hingga $190K per year untuk EIC3. Paket kompensasi yearan median in United States total $180K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NextRoll. Terakhir diperbarui: 9/27/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
