NEXT Trucking Gaji

Gaji NEXT Trucking berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $180,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan NEXT Trucking. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Manajer Produk
Median $180K
Analis Bisnis
$101K
Desainer Produk
$162K

Insinyur Perangkat Lunak
$164K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di NEXT Trucking adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $180,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di NEXT Trucking adalah $162,938.

