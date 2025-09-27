Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Manajer Produk median in United States di Next Insurance total $196K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Next Insurance. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
Next Insurance
Product Manager
Palo Alto, CA
Total per tahun
$196K
Level
-
Gaji Pokok
$186K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Next Insurance, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Next Insurance in United States mencapai total kompensasi tahunan $290,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Next Insurance untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $185,500.

