Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in United States di Next Insurance berkisar dari $168K hingga $235K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Next Insurance. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Di Next Insurance, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Next Insurance in United States mencapai total kompensasi tahunan $235,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Next Insurance untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $168,490.

