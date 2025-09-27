Direktori Perusahaan
Next Insurance
Next Insurance Analis Keuangan Gaji

Paket kompensasi Analis Keuangan median in United States di Next Insurance total $141K per year. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Total per tahun
$141K
Level
hidden
Gaji Pokok
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$1.3K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Next Insurance?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Next Insurance, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Analis Keuangan در Next Insurance in United States برابر کل دستمزد سالانه $145,193 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Next Insurance برای نقش Analis Keuangan in United States برابر $142,500 است.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Next Insurance

Sumber Lainnya