Newgen Software Gaji

Gaji Newgen Software berkisar dari $8,425 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $30,571 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Newgen Software. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $12.6K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Bisnis
$16K
Ilmuwan Data
$13.8K

Desainer Produk
$8.4K
Manajer Produk
$30.6K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Newgen Software adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $30,571. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Newgen Software adalah $13,824.

