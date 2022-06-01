Newfold Digital Gaji

Gaji Newfold Digital berkisar dari $19,127 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $171,353 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Newfold Digital . Terakhir diperbarui: 9/16/2025