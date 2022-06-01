Direktori Perusahaan
Newfold Digital Gaji

Gaji Newfold Digital berkisar dari $19,127 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $171,353 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Newfold Digital. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $19.1K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $50.8K
Analis Data
$83.3K

Teknolog Informasi (TI)
$109K
Manajer Produk
$55.9K
Manajer Proyek
$53.8K
Penjualan
$63.7K
Analis Keamanan Siber
$132K
Arsitek Solusi
$171K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Newfold Digital adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $171,353. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Newfold Digital adalah $63,700.

