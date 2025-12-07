Direktori Perusahaan
NeoXam
NeoXam Insinyur Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Penjualan di NeoXam berkisar dari SGD 51.5K hingga SGD 73.1K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NeoXam. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$45.3K - $53.6K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di NeoXam?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Penjualan di NeoXam mencapai total kompensasi tahunan SGD 73,121. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di NeoXam untuk posisi Insinyur Penjualan adalah SGD 51,503.

