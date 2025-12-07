Direktori Perusahaan
Neo4j
Neo4j Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in United States di Neo4j berkisar dari $178K hingga $249K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Neo4j. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$194K - $234K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$178K$194K$234K$249K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Neo4j?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Neo4j in United States mencapai total kompensasi tahunan $249,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Neo4j untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $178,450.

Sumber Lainnya

