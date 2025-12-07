Direktori Perusahaan
Neo4j
Neo4j Teknolog Informasi (TI) Gaji

Rata-rata kompensasi total Teknolog Informasi (TI) di Neo4j berkisar dari £60K hingga £85.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Neo4j. Terakhir diperbarui: 12/7/2025

$92.4K - $108K
$80.6K$92.4K$108K$115K
Apa saja tingkat karir di Neo4j?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Teknolog Informasi (TI) di Neo4j mencapai total kompensasi tahunan £85,604. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Neo4j untuk posisi Teknolog Informasi (TI) adalah £59,996.

Sumber Lainnya

