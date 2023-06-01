Direktori Perusahaan
Neiro
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Wawasan Utama
  • Bagikan sesuatu yang unik tentang Neiro yang mungkin bermanfaat bagi orang lain (contoh: tips wawancara, memilih tim, budaya unik, dll).
    • Tentang

    A 2020-founded company by AI research engineers, improving communication via AI. They develop Deep Learning algorithms for computer vision, speech, and NLP to provide the best experience.

    https://neiro.ai
    Situs Web
    2020
    Tahun Didirikan
    126
    Jumlah Karyawan
    $10M-$50M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

    Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

    Berlangganan untuk mendapatkan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

    Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

    Lowongan Unggulan

      Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Neiro

    Perusahaan Terkait

    • SoFi
    • LinkedIn
    • Snap
    • Apple
    • Tesla
    • Lihat semua perusahaan ➜

    Sumber Lainnya