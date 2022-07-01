Nearpod Gaji

Gaji Nearpod berkisar dari $83,300 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $163,710 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nearpod . Terakhir diperbarui: 9/9/2025