Nearpod Gaji

Gaji Nearpod berkisar dari $83,300 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $163,710 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Nearpod. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Layanan Pelanggan
$83.3K
Ilmuwan Data
$131K
Insinyur Perangkat Lunak
$164K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Nearpod ist Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $163,710. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Nearpod beträgt $130,650.

Sumber Lainnya