Direktori Perusahaan
NDA
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

NDA Gaji

Gaji NDA berkisar dari $11,637 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $125,372 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan NDA. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Analis Bisnis
$56K
Analis Data
$16.4K
Sumber Daya Manusia
$20.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Teknolog Informasi (TI)
$13.7K
Pemasaran
$82.5K
Desainer Produk
$11.6K
Manajer Produk
$54.8K
Manajer Proyek
$50.3K
Penjualan
$17.8K
Insinyur Perangkat Lunak
$22.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$125K
Arsitek Solusi
$89.6K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei NDA ist Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $125,372. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei NDA beträgt $36,300.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk NDA

Perusahaan Terkait

  • Spotify
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Apple
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya