Direktori Perusahaan
NCTech Imaging
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

NCTech Imaging Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in United Kingdom di NCTech Imaging total £29.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total NCTech Imaging. Terakhir diperbarui: 9/27/2025

Paket Median
company icon
NCTech Imaging
Embedded Systems Software Developer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total per tahun
£29.3K
Level
Entry Level
Gaji Pokok
£29.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di NCTech Imaging?

£121K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan £23 ribu+ (terkadang £230 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

NCTech Imaging in United KingdomのInsinyur Perangkat Lunakで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£37,759です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
NCTech ImagingのInsinyur Perangkat Lunak職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£29,348です。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk NCTech Imaging

Perusahaan Terkait

  • Coinbase
  • Google
  • Netflix
  • Databricks
  • Intuit
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya