Paket kompensasi Peneliti AI median in Singapore di National University of Singapore total SGD 69.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total National University of Singapore. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***