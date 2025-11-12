Direktori Perusahaan
National University of Singapore
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Peneliti AI

National University of Singapore Peneliti AI Gaji

Paket kompensasi Peneliti AI median in Singapore di National University of Singapore total SGD 69.6K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total National University of Singapore. Terakhir diperbarui: 11/12/2025

Paket Median
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Total per tahun
SGD 69.6K
Level
hidden
Gaji Pokok
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti AI di National University of Singapore in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 103,378. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di National University of Singapore untuk posisi Peneliti AI in Singapore adalah SGD 69,600.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk National University of Singapore

Perusahaan Terkait

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Roblox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya