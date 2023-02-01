Direktori Perusahaan
Multiverse Gaji

Gaji Multiverse berkisar dari $70,569 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $296,082 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Multiverse. Terakhir diperbarui: 10/22/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $78.6K
Analis Bisnis
$202K

Ilmuwan Data
$70.6K
Sumber Daya Manusia
$131K
Pemasaran
$76.6K
Manajer Produk
Median $87.4K
Perekrut
$163K
Penjualan
$296K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$153K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Multiverse adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $296,082. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Multiverse adalah $123,016.

Sumber Lainnya