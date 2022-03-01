Direktori Perusahaan
MTS
MTS Gaji

Rentang gaji MTS berkisar dari $13,866 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $83,421 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari MTS. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Pembelajaran Mesin

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Ilmuwan Data
Median $35K
Analis Bisnis
Median $30.6K

Analis Data
Median $14.7K
Desainer Produk
Median $30.4K
Manajer Produk
Median $48.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $66.7K
Manajer Proyek
Median $13.9K
Manajer Ilmu Data
Median $83.4K
Asisten Administratif
$81.1K
Analis Keuangan
$18.7K
Sumber Daya Manusia
$16.6K
Teknolog Informasi (IT)
$57.3K
Konsultan Manajemen
$47.6K
Pemasaran
$27.3K
Manajer Desain Produk
$68.3K
Arsitek Solusi
$61.9K
Manajer Program Teknis
$44.5K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di MTS adalah Manajer Ilmu Data dengan total kompensasi tahunan sebesar $83,421. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di MTS adalah $44,476.

