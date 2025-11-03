Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Mphasis berkisar dari ₹394K per year untuk L1 hingga ₹2.11M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.46M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mphasis. Terakhir diperbarui: 11/3/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru