Mphasis
Mphasis Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Mphasis berkisar dari ₹394K per year untuk L1 hingga ₹2.11M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.46M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mphasis. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
(Entry Level)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Mphasis?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Mphasis in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,457,982. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mphasis untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹1,399,002.

