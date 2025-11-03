Direktori Perusahaan
Mphasis
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Mphasis Ilmuwan Data Gaji

Kompensasi Ilmuwan Data in Taiwan di Mphasis total NT$397K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Taiwan total NT$406K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mphasis. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Lihat 3 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Mphasis?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Mphasis in Taiwan mencapai total kompensasi tahunan NT$935,975. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mphasis untuk posisi Ilmuwan Data in Taiwan adalah NT$935,975.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Mphasis

Perusahaan Terkait

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya