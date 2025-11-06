Direktori Perusahaan
Mozilla
Mozilla Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Mozilla berkisar dari CA$157K per year untuk P2 hingga CA$304K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$179K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mozilla. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
Software Engineer 1(Entry Level)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Mozilla?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Mozilla in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$303,821. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mozilla untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$176,237.

