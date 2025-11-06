Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Mozilla berkisar dari CA$157K per year untuk P2 hingga CA$304K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$179K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mozilla. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
