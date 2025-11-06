Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Berlin Metropolitan Region di Mozilla berkisar dari €120K per year untuk P3 hingga €134K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in Berlin Metropolitan Region total €128K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Mozilla. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
