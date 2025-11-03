Direktori Perusahaan
Moveworks
Moveworks Layanan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Layanan Pelanggan in United States di Moveworks berkisar dari $131K hingga $187K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Moveworks. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$150K - $176K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$131K$150K$176K$187K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Moveworks, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di Moveworks in United States mencapai total kompensasi tahunan $187,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Moveworks untuk posisi Layanan Pelanggan in United States adalah $131,200.

Sumber Lainnya