Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in India di Moveinsync Technology Solutions total ₹1.54M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Moveinsync Technology Solutions. Terakhir diperbarui: 11/3/2025

Paket Median
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.54M
Level
SDE 1
Gaji Pokok
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹220K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Moveinsync Technology Solutions?
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹1.73M
+₹3.04M
+₹1.91M
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Moveinsync Technology Solutions in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,448,298. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Moveinsync Technology Solutions untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹1,429,116.

Sumber Lainnya