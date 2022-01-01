Direktori Perusahaan
Morgan Stanley
Morgan Stenli Gaji

Gaji Morgan Stanley berkisar dari $21,750 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $399,990 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Morgan Stenli. Terakhir diperbarui: 10/17/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Bankir Investasi
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Analis Bisnis
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Ilmuwan Data
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Peneliti Kuantitatif

Analis Keuangan
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Manajer Produk
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Manajer Proyek
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Operasi Bisnis
Median $66.8K
Manajer Program Teknis
Median $191K
Akuntan
Median $115K

Technical Accountant

Penjualan
Median $150K
Arsitek Solusi
Median $265K

Data Architect

Sumber Daya Manusia
Median $160K
Hukum
Median $187K
Kapitalis Ventura
Median $120K

Asosiat

Analis

Pemasaran
Median $120K
Asisten Administratif
$99.5K
Manajer Operasi Bisnis
$296K
Pengembangan Bisnis
$92.5K
Layanan Pelanggan
$50.1K
Kesuksesan Pelanggan
$49.2K
Analis Data
$58.6K
Insinyur Perangkat Keras
$400K
Konsultan Manajemen
Median $60K
Operasi Pemasaran
$63.5K
Manajer Desain Produk
$129K
Manajer Program
$196K
Perekrut
$161K
Urusan Regulasi
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Peneliti UX
$99.5K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Morgan Stanley adalah Insinyur Perangkat Keras at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $399,990. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Morgan Stanley adalah $128,175.

