Mondu Gaji

Gaji Mondu berkisar dari $61,863 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $107,816 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $91.1K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
$61.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$108K

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Mondu è Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $107,816. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mondu è $91,119.

Sumber Lainnya