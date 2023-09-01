Mondu Gaji

Gaji Mondu berkisar dari $61,863 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $107,816 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mondu . Terakhir diperbarui: 9/16/2025