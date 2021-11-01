monday.com Gaji

Gaji monday.com berkisar dari $64,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $211,393 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan monday.com . Terakhir diperbarui: 9/16/2025