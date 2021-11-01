monday.com Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji monday.com berkisar dari $64,675 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $211,393 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan monday.com. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $145K
Layanan Pelanggan
$86.6K

Operasi Layanan Pelanggan
$64.7K
Kesuksesan Pelanggan
$85.6K
Analis Data
$83.7K
Sumber Daya Manusia
$106K
Desainer Produk
$90.2K
Manajer Proyek
$136K
Insinyur Penjualan
$127K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$211K
Arsitek Solusi
$118K
Total Imbalan
$79.1K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di monday.com, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di monday.com adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $211,393. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di monday.com adalah $111,996.

