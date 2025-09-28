Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Momentive.ai berkisar dari €63.3K per year untuk P1 hingga €127K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in United States total €125K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Momentive.ai. Terakhir diperbarui: 9/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Momentive.ai, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)