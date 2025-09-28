Direktori Perusahaan
Momentive.ai
Momentive.ai Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in United States di Momentive.ai berkisar dari $93.5K hingga $133K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Momentive.ai. Terakhir diperbarui: 9/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$107K - $125K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$93.5K$107K$125K$133K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Momentive.ai, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Momentive.ai in United States mencapai total kompensasi tahunan $133,380. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Momentive.ai untuk posisi Penjualan in United States adalah $93,480.

