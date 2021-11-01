Direktori Perusahaan
Mollie
Mollie Gaji

Gaji Mollie berkisar dari $57,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $149,235 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mollie. Terakhir diperbarui: 9/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $149K
Analis Data
$57.4K

Ilmuwan Data
$92.7K
Pemasaran
$81K
Manajer Proyek
$101K
Analis Keamanan Siber
$110K
Manajer Program Teknis
$114K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Mollie adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $149,235. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mollie adalah $101,241.

