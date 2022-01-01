Direktori Perusahaan
Moderna
Moderna Gaji

Gaji Moderna berkisar dari $40,899 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $351,832 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $180K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $260K
Ilmuwan Data
Median $110K

Insinyur Biomedis
Median $98K
Akuntan
$40.9K
Insinyur Kimia
$140K
Analis Data
$72.6K
Manajer Sains Data
$256K
Sumber Daya Manusia
$241K
Konsultan Manajemen
$279K
Insinyur Mesin
$166K
Desainer Produk
$336K
Manajer Program
$332K
Manajer Proyek
$245K
Urusan Regulasi
$312K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$352K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Moderna, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Moderna adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $351,832. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Moderna adalah $243,210.

Sumber Lainnya