Moderna Gaji

Gaji Moderna berkisar dari $40,899 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $351,832 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Moderna . Terakhir diperbarui: 10/19/2025