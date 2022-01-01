Direktori Perusahaan
Moderna
    • Tentang

    Moderna Therapeutics is pioneering a new class of drugs, messenger RNA Therapeutics, with the vast potential to treat many diseases across a range of drug modalities and therapeutic areas.

    modernatx.com
    Situs Web
    2010
    Tahun Didirikan
    1,750
    Jumlah Karyawan
    $500M-$1B
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

