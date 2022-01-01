Direktori Perusahaan
Model N Gaji

Gaji Model N berkisar dari $72,611 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program di tingkat rendah hingga $280,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Model N. Terakhir diperbarui: 9/13/2025

$160K

Manajer Produk
Median $280K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $137K
Sumber Daya Manusia
$236K

Hukum
$256K
Konsultan Manajemen
$80.4K
Manajer Program
$72.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$259K
Arsitek Solusi
$217K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Model N adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $280,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Model N adalah $226,502.

