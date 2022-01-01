Model N Gaji

Gaji Model N berkisar dari $72,611 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program di tingkat rendah hingga $280,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Model N . Terakhir diperbarui: 9/13/2025