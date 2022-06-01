Direktori Perusahaan
MOD
MOD Gaji

Gaji MOD berkisar dari $32,017 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $149,250 untuk Insinyur Biomedis di tingkat tinggi.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Insinyur Biomedis
$149K
Insinyur Perangkat Keras
$36.5K
Manajer Proyek
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Insinyur Perangkat Lunak
$32K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$96K
Arsitek Solusi
$85.2K
Manajer Program Teknis
$87.3K
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di MOD adalah Insinyur Biomedis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $149,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di MOD adalah $87,262.

