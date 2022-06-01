MOD Gaji

Gaji MOD berkisar dari $32,017 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $149,250 untuk Insinyur Biomedis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MOD . Terakhir diperbarui: 10/18/2025