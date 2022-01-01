Direktori Perusahaan
Mixpanel
Mixpanel Gaji

Gaji Mixpanel berkisar dari $41,790 dalam kompensasi total per tahun untuk Konsultan Manajemen di tingkat rendah hingga $353,723 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mixpanel. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $237K
L4 $276K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $242K
Operasi Bisnis
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pengembangan Bisnis
$269K
Layanan Pelanggan
$101K
Ilmuwan Data
$221K
Sumber Daya Manusia
$340K
Konsultan Manajemen
$41.8K
Operasi Pemasaran
$208K
Desainer Produk
$354K
Perekrut
$180K
Penjualan
$179K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$254K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Mixpanel, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Mixpanel adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $353,723. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mixpanel adalah $229,193.

