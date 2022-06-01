Direktori Perusahaan
Mitsubishi Logisnext Americas Gaji

Gaji Mitsubishi Logisnext Americas berkisar dari $90,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $175,875 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mitsubishi Logisnext Americas. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Insinyur Mesin
Median $93K
Desainer Produk
$90.5K
Manajer Produk
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Program
$123K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Mitsubishi Logisnext Americas adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $175,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Mitsubishi Logisnext Americas adalah $107,805.

