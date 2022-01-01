Direktori Perusahaan
Mirantis
Mirantis Gaji

Gaji Mirantis berkisar dari $72,360 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $213,180 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Mirantis. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $82.3K

Insinyur Jaringan

Sumber Daya Manusia
$149K
Teknolog Informasi (TI)
$81.5K

Manajer Produk
$128K
Manajer Program
$129K
Penjualan
$174K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$129K
Arsitek Solusi
$213K
Manajer Program Teknis
$72.4K
Penulis Teknis
$98.5K
FAQ

The highest paying role reported at Mirantis is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

