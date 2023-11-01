Minor International Gaji

Gaji Minor International berkisar dari $10,256 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $37,978 untuk Analis Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Minor International . Terakhir diperbarui: 9/16/2025