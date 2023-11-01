Lihat Data Poin Individual
Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.
Berlangganan untuk mendapatkan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut →
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.
Lowongan Unggulan
Perusahaan Terkait
Sumber Lainnya