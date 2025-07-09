Direktori Perusahaan
Ministry Of Defence
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Ministry Of Defence Gaji

Gaji Ministry Of Defence berkisar dari $60,300 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $80,697 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Ministry Of Defence. Terakhir diperbarui: 9/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Asisten Administratif
$60.3K
Analis Data
$77.8K
Ilmuwan Data
$65.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manajer Produk
$80.7K
Insinyur Perangkat Lunak
$66.7K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Ministry Of Defence is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,697. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ministry Of Defence is $66,662.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Ministry Of Defence

Perusahaan Terkait

  • LinkedIn
  • Uber
  • Tesla
  • Databricks
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya