Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Gaji

Gaji Miltenyi Biotec berkisar dari $48,860 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $147,758 untuk Insinyur Biomedis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Miltenyi Biotec. Terakhir diperbarui: 8/31/2025

$160K

Asisten Administratif
$48.9K
Insinyur Biomedis
$148K
Hukum
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manajer Produk
$118K
Manajer Proyek
$76.7K
Insinyur Perangkat Lunak
$104K
Manajer Program Teknis
$109K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Miltenyi Biotec adalah Insinyur Biomedis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $147,758. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Miltenyi Biotec adalah $109,140.

Sumber Lainnya