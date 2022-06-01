Direktori Perusahaan
MillerKnoll
MillerKnoll Gaji

Gaji MillerKnoll berkisar dari $5,973 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $91,400 untuk Insinyur Mesin di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan MillerKnoll. Terakhir diperbarui: 9/8/2025

$160K

Insinyur Mesin
Median $91.4K

Insinyur Manufaktur

Desainer Produk
$6K
Manajer Produk
$78.1K

Penjualan
$55.7K
Insinyur Perangkat Lunak
$89.4K
FAQ

The highest paying role reported at MillerKnoll is Insinyur Mesin with a yearly total compensation of $91,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MillerKnoll is $78,108.

Sumber Lainnya